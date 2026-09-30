Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|Leichte Erholung
|
30.09.2026 11:35:00
Gerresheimer mit Licht und Schatten im zweiten Quartal - Aktie deutlich fester
Transformationsprogramm und Verkäufe kommen voran
"Unser Transformationsprogramm gto beginnt zu greifen", sagte Finanzchef Wolf Lehmann. Der Centor-Verkauf stehe kurz vor dem Verkaufsabschluss und der Veräußerungsprozess von Primary Packaging Plastics schreite planmäßig zügig voran. Gerresheimer rechnet damit, dass die zweite Transaktion im 1. Halbjahr 2027 abgeschlossen wird. Gerresheimer will den finalen Halbjahresbericht Ende November veröffentlichen.
Quartalsbilanz mit Verspätung
Gerresheimer legt die Quartalsbilanz mit Verspätung vor. Das Unternehmen hatte die Veröffentlichung verschoben, nachdem Untersuchungen der Bafin Fehler in der Bilanzierung zutage gefördert hatten. Die Düsseldorfer mussten daraufhin Jahresabschlüsse korrigieren und verschärften ihre Bilanzierungs- und Kontrollprozesse. Auch kam es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze und zu Verkäufen von Unternehmensteilen.
Gerresheimer-Aktie erholt sich
Die Gerresheimer-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 3,28 Prozent auf 28,34 Euro. Im April war die Aktie aus dem SDAX geflogen, weil der Konzern seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2024/25 nicht rechtzeitig vorlegen konnte. Dieser ist inzwischen veröffentlicht, wobei Gerresheimer angesichts hoher Wertberichtigungen einen Konzernverlust von fast 319 Millionen Euro auswies. Auch der Quartalsbericht zum ersten Quartal liegt bereits vor. Angesichts einer deutlichen Kurserholung werden Gerresheimer sogar wieder Chancen auf eine baldige Rückkehr in den SDAX eingeräumt
Dow Jones und dpa-AFX
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