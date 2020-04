Gerüchteküche brodelt: Erscheint das neue iPhone schon in wenigen Tagen?

Seit geraumer Zeit warten Apple-Fans auf eine neue Version von Apples Günstig-iPhone. Doch Werksschließungen und globale Lockdown-Aktivitäten haben einen Marktstart zuletzt verzögert. Nun könnte es doch noch in dieser Woche so weit sein.

• Apples iPhone SE noch in dieser Woche?• Zubehör aufgetaucht• Präsentation wohl unspektakulär

Die iPhone-Familie könnte noch in dieser Woche ein neues Mitglied bekommen: Die Hinweise verdichten sich, dass die Präsentation des iPhone SE2 kurz bevor stehen könnte.

Zubehör bereits geliefert

Die Spekulationen um ein neues Billig-iPhone bekamen kürzlich neue Nahrung. Wie 9to5mac berichtet, soll der US-Einzelhandelsriese Best Buy eine Lieferung Schutzhüllen für iPhones erhalten haben. Das Portal soll den entsprechenden Hinweis von Tippgeber bekommen haben. Während am Design der Hüllen, die vom Hersteller Urban Armor Gear (UAG) stammen, zunächst wenig auffällig ist, macht ein Detail doch stutzig: Auf der Vorderseite ist ein Zusatz zu lesen: "designed for new iPhone 4.7", 2020".

Offiziell beworben und ins Inventar aufgenommen werden darf das Produkt aber erst am 5. April - also diese Woche Sonntag. Dieser Zeitplan lässt vermuten, dass das zugehörige iPhone noch in dieser Woche vorgestellt wird und möglicherweise bereits ab kommender Woche in den Verkauf geht.

iPhone 9 case inventory arriving at Best Buy, other retailers with April 5 merchandising date https://t.co/qqnA0DgWGA by @ChanceHMiller pic.twitter.com/NE38sWj3DE - 9to5Mac.com (@9to5mac) March 30, 2020

Wohl keine Keynote

Angesichts der weltweiten Aufrufe zum Social Distancing ist aber nicht davon auszugehen, dass der Tech-Riese spontan zu einer Keynote einlädt, um der Öffentlichkeit das neue Gerät zu präsentieren. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen aber mehrfach auch den Apple Store kurzzeitig aus dem Rennen genommen, um neue Produkte einzupflegen.

Die Spekulationen um ein neues Günstig-iPhone halten sich bereits seit geraumer Zeit. Ausstattung und Aussehen sind zwar noch unklar, gerüchtehalber soll sich das Gerät aber am Design des iPhone 8 orientieren und über einen A13 Bionic-Prozessor verfügen. Beim Preis rechnen Experten mit 399 Dollar, damit wäre das neue iPhone im unteren Preissegment angesiedelt und könnte Apple neue Käuferschichten erschließen.



Redaktion finanzen.at