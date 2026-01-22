Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
|
22.01.2026 18:11:00
GE’s stock drops as jet engine sales are still rising, but at a slower pace
GE’s stock fell as earnings beat expectations, but the revenue outlook showed growth is decelerating.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
