GESAMT-ROUNDUP: Klingbeil leitet Kabinett - Das sind die Beschlüsse

BERLIN (dpa-AFX) - Nachrichtendienste, Bafög, Frühstartrente: Auch in der Sommerpause hat das Bundeskabinett mehrere Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Weil Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Urlaub ist, leitete Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) die Sitzung. Die Beschlüsse im Überblick:

Mehr Befugnisse für Nachrichtendienste

Angesichts der wachsenden hybriden Bedrohungen auf Deutschland sollen Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst (BND) mit deutlich mehr Befugnissen ausgestattet werden. Dazu gehört, dass die Dienste erstmals die Möglichkeit erhalten, in klar begrenzten Fällen selbst aktiv einzugreifen. So darf künftig etwa der Bundesnachrichtendienst die IT-Infrastruktur einer fremden Macht während einer laufenden Cyber- oder Desinformationsattacke auf Deutschland manipulieren. Mit den neuen Befugnissen soll aber auch eine stärkere Kontrolle der Arbeit der Nachrichtendienste einhergehen.

Mehr Geld für Bafög-Empfänger - aber später als geplant

Mit der Bafög-Reform sollen die Bezieher von Ausbildungsförderung mehr Geld bekommen. Die im Bafög enthaltene Wohnkostenpauschale für diejenigen, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, soll demnach zum Sommersemester 2027 von jetzt 380 auf 440 Euro im Monat steigen. Ursprünglich war dies schon für das in Kürze beginnende Wintersemester vorgesehen. Der sogenannte Bafög-Grundbedarf für Studierende, der aktuell bei 475 Euro liegt, wird danach in zwei Schritten auf 563 Euro im Sommersemester 2029 angehoben.

Kein Alkohol mehr für unter 16-Jährige

Kein Wein, Bier oder Sekt mehr für 14- und 15-Jährige: Das sogenannte begleitete Trinken unter Aufsicht von Erwachsenen soll in Deutschland verboten werden, um die Jugendlichen besser vor Gesundheitsgefahren zu schützen. Der Gesetzentwurf von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hat außerdem das umfassendere Ziel einer Strukturreform der Kinder- und Jugendhilfe.

Er umfasst unter anderem Neuerungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, die bei Hilfebedarf Anspruch auf eine Assistenz in Kita oder Schule haben. Vorgesehen ist, dass dies möglichst als "Gruppenangebote" für mehrere Kinder und Jugendliche geleistet wird. Gibt es ein solches "infrastrukturelles Angebot" vor Ort nicht, "besteht weiter ein individueller Anspruch auf die Anleitung und Begleitung" als Einzelfallhilfe.

Zehn Euro im Monat für Kinder: Kabinett beschließt Frühstartrente

Kinder sollen künftig Geld vom Staat bekommen, um Vermögen fürs Alter aufzubauen. Das sieht der Gesetzentwurf von Finanzminister Klingbeil für eine neue "Frühstartrente" vor. Der Bund soll damit für jedes Kind, das sechs Jahre alt wird, bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro in ein Altersvorsorgedepot einzahlen. Als eine Art Startkapital für die Altersvorsorge soll das Geld automatisch für alle Kinder des entsprechenden Jahrgangs gezahlt werden. Die Erträge sind bis zum Beginn der Auszahlungsphase steuerfrei, ausgezahlt wird das geförderte Kapital grundsätzlich nicht vor Vollendung des 65. Lebensjahres. Eltern sollen das Depot durch freiwillige Zahlungen aufstocken können.

Sollte das Gesetz im Bundestag beschlossen werden, geht das Geld erst einmal an Kinder mit Geburtsjahrgang 2020. Ab 2027 kommt dann jedes Jahr der Geburtsjahrgang der dann Sechsjährigen dazu.

Maßnahmen gegen Finanzkriminalität

Die Bundesregierung will härter gegen Finanzkriminalität, Geldwäsche und internationalen Drogenhandel vorgehen. Dafür soll der Zoll neue Befugnisse erhalten. Dazu gehört die Sicherstellung von Vermögensgegenständen, wenn der Verdacht besteht, dass diese nicht rechtmäßig gekauft wurden. "Wenn Verdächtige nicht nachweisen können, dass sie Vermögenswerte legal erworben haben, sind der Porsche oder die Rolex erstmal weg", erklärte Klingbeil. Bisher geht das oft erst nach langwierigen Gerichtsverfahren.

Außerdem soll der Zoll künftig künstliche Intelligenz bei der Datenanalyse nutzen, Drohnen einsetzen und Kommunikation der Täter blockieren dürfen./wum/DP/jha