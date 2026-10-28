Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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28.10.2026 16:53:10
"Gesamtmarkt ist im freien Fall": Volkswagen rechnet mit Einbruch seines China-Geschäfts
Einst verkaufte VW in China über vier Millionen Autos pro Jahr. Doch diese Zeiten scheinen vorbei. Volkswagens Top-Mann in der Volksrepublik spricht von einem Markt im freien Fall. Nun richtet der Konzern seine Pläne neu aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:48
|VW-Aktie im Blick: Audi-Kontrollgremium trifft sich wohl am Freitag (dpa-AFX)
|
15:58
|Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
15:28
|WDH/ROUNDUP 3: Die Gründe für den Milliardenverlust bei VW - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
15:00
|ROUNDUP 3: Die Gründe für den Milliardenverlust bei Volkswagen - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
14:09
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|69,55
|1,09%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|70,06
|1,62%
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