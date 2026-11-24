BERLIN (dpa-AFX) - Unmittelbar vor der vierten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie bleibt das Geschäftsklima der Branche angespannt. Vor allem die künftigen Erwartungen hätten sich bei der jüngsten Befragung von Unternehmen durch das Ifo-Institut verschlechtert, berichtet der Auftraggeber Gesamtmetall. Der zentrale Stimmungsindikator der Industriebranche mit mehr als 3,7 Millionen Beschäftigten habe erneut einen Dämpfer erhalten.

Die Lage sei weiterhin sehr fragil und es sei keine selbsttragende Stabilisierung zu sehen, erklärte Gesamtmetall-Chefvolkswirt Lars Kroemer. "Die M+E-Industrie ist seit 13 Quartalen in Folge in Unterauslastung. Die Auftragsbestände werden sogar seit 41 Monaten überwiegend negativ beurteilt. Ohne eine baldige Trendwende sind über 1.000 M+E-Betriebe von Schließung und weitere 300.000 Arbeitsplätze von Abbau bedroht."

Besonders im Fahrzeugbau hätten die Unternehmen ihre Produktionspläne noch einmal zurückgefahren. Insgesamt liege die M+E-Produktion 15 Prozent unter dem Niveau von 2018. Seitdem seien 350.000 Arbeitsplätze abgebaut worden und monatlich würden weitere 10.000 Stellen gestrichen. Für eine Trendwende müssen die Kosten am Industriestandort Deutschland sinken, verlangt Gesamtmetall./ceb/DP/zb