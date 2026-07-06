Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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06.07.2026 18:34:22
"Geschäft heute nicht gesund": Microsoft streicht 3200 Jobs in Xbox-Sparte
Microsoft wird im Zuge der Umstrukturierung seiner angeschlagenen Videospielsparte Xbox tausende Mitarbeiter vor die Tür setzen. In einer Mail an die Beschäftigten kündigt die Chefin Sharma außerdem den "bedeutendsten Umbau der Xbox-Geschichte" an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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