Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|
07.10.2026 16:43:01
Geschäft mit der Knappheit: Iran-Krieg beschert Shell Fabel-Rekord bei Raffinerie-Marge
Shell profitiert von der knappen Versorgung mit Benzin und Diesel: Die Raffineriemarge des Energiekonzerns springt binnen eines Quartals um 75 Prozent nach oben. Gründe sind der Iran-Krieg und Angriffe auf russische Energieanlagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Hohe Öl- und Gaspreise: Shell erwartet starkes Quartal (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.10.26
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|43,21
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.