SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
28.01.2026 17:48:00
Geschäftgeheimnisse von o9 gestohlen? SAP stellt drei Führungskräfte frei
Der Konkurrent o9 hat SAP wegen Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen verklagt. Drei Manager, die von o9 zu SAP wechselten, wurden nun laut Bericht freigestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
29.01.26
|SAP-Aktie bricht an der Börse zweistellig ein (Spiegel Online)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt schlussendlich deutlich (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
29.01.26
|SAP suffers biggest fall in five years amid concerns over cloud business (Financial Times)
|
29.01.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für SAP auf 150 Euro - 'Verkaufen' (dpa-AFX)