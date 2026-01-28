SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

28.01.2026 17:48:00

Geschäftgeheimnisse von o9 gestohlen? SAP stellt drei Führungskräfte frei

Der Konkurrent o9 hat SAP wegen Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen verklagt. Drei Manager, die von o9 zu SAP wechselten, wurden nun laut Bericht freigestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu SAP SE

