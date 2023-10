Geschäftsklima im Euroraum im Oktober nur geringfügig verschlechtert

Frankfurt (Reuters) - Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone hat sich im Oktober überraschend nur minimal verschlechtert.

Das Barometer für das Geschäftsklima sank geringfügig auf 93,3 Zähler von revidiert 93,4 Punkten im September, wie aus am Montag veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Die Skepsis in der Industrie nahm zu, wogegen sich die Stimmung bei den Dienstleistern im Oktober verbesserte. In der Baubranche verringerte sich die Skepsis nur minimal. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 93 Punkte gerechnet.

Die Verbraucher in der Eurozone waren im Oktober einen Tick weniger zuversichtlich als noch im September. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen sank auf minus 17,9 Punkte von zuvor minus 17,8 Punkte. Der Oktober-Wert entsprach den Erwartungen der Volkswirte. Dieser Konjunkturindikator liegt weiterhin deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt.

