Konjunktur 24.06.2026 10:07:40

Geschäftsklima in Deutschland verbessert sich moderat

Geschäftsklima in Deutschland verbessert sich moderat

Das deutsche Geschäftsklima hat sich im Juni leicht verbessert.

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Juni wie erwartet leicht aufgehellt. Der ifo-Geschäftsklimaindex steigt auf 85,6 (Mai revidiert: 85,0) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 85,5 Punkte prognostiziert. Vorläufig waren für Mai 84,9 Punkte gemeldet worden. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf 87,0 (Mai: 86,1 ) Punkte. Erwartet worden waren 86,1 Punkte. Für Mai waren vorläufig 86,1 ausgewiesen worden. Der Index der Geschäftserwartungen stieg auf 84,1 (revidiert 83,9) Punkte. Die Prognose hatte auf 84,5 gelautet. Basis war ein vorläufiger Mai-Wert von 83,8 Punkten gewesen.

DOW JONES

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Bildquelle: ifo
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