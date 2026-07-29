Gap Aktie

Gap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863533 / ISIN: US3647601083

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29.07.2026 06:54:10

Geschlechter-Gap bei Flüchtlingen: Arbeitslosigkeit sinkt bei Männern und steigt bei Frauen

Die Zahl der Flüchtlinge, die arbeitslos gemeldet sind, ist zuletzt deutlich gesunken. Das betrifft jedoch nur die Männer, bei den Frauen gab es sogar einen AnstiegWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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