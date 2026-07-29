Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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29.07.2026 06:54:10
Geschlechter-Gap bei Flüchtlingen: Arbeitslosigkeit sinkt bei Männern und steigt bei Frauen
Die Zahl der Flüchtlinge, die arbeitslos gemeldet sind, ist zuletzt deutlich gesunken. Das betrifft jedoch nur die Männer, bei den Frauen gab es sogar einen AnstiegWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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