Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.06.2026 13:17:00
Geschlossener Apple Store mit Tarifvertrag: Politik erhöht Druck auf Apple
Der Laden in Towson war der erste Store des iPhone-Konzerns, in dem es eine gewerkschaftliche Vertretung gab. Trotzdem wird dieser nun ersatzlos geschlossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Apple Inc.
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18.06.26
|Apple: Tim Cook kündigt Preiserhöhungen an (Spiegel Online)
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16.06.26
|Cloud-Geschäft von Apple unter der Lupe: Italien leitet Untersuchung ein - Aktie steigt dennoch (Dow Jones)
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16.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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12.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.06.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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12.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht Gewinne (finanzen.at)
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10.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
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09.06.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Apple Neutral
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|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
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|22.04.26
|Apple Overweight
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|03.03.26
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|Barclays Capital
|30.01.26
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|Barclays Capital
|30.12.25
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|Barclays Capital
|27.10.25
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|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Apple Neutral
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|09.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
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|03.06.26
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|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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