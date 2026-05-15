Gesco: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gesco äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,190 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,56 Prozent zurück. Hier wurden 121,0 Millionen EUR gegenüber 121,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at