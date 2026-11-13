Gesco hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gesco hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,370 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gesco in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 119,6 Millionen EUR im Vergleich zu 127,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at