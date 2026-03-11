Gesco: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gesco hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gesco -0,090 EUR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Gesco 130,3 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 130,9 Millionen EUR umgesetzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,960 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,420 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Gesco im vergangenen Geschäftsjahr 495,00 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gesco 513,81 Millionen EUR umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,927 EUR ausgegangen, während der Umsatz auf 492,50 Millionen EUR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at