Gesco stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gesco hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Gesco 0,310 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 127,5 Millionen EUR, gegenüber 130,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,98 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at