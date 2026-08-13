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13.08.2026 06:31:29
Gesco: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Gesco hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gesco 0,240 EUR je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gesco im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 127,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 115,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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