26.02.2026 21:50:38
Gesetz beschränkt Verwendung von F-Gasen
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag geht gegen klimaschädliche F-Gase vor. Ein Gesetz, das die Abgeordneten am Abend verabschiedet haben, beschränkt die Nutzung von fluorierte Treibhausgasen. Sie kommen unter anderem in Kühlschränken, Klimaanlagen und Wärmepumpen zum Einsatz. Derartige Geräte dürfen künftig aber nur noch verkauft werden, wenn die enthaltenen F-Gase innerhalb strenger Quoten korrekt erfasst und genehmigt wurden. Bei Verstößen drohen den beteiligten Unternehmen Handels- und Herstellungsverbote sowie mehrjährige Gefängnisstrafen./ax/DP/he
