Gesher Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gesher Acquisition A präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at