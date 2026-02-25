|
25.02.2026 06:31:29
Gesher I Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gesher I Acquisition A hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,44 Prozent auf 7,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,350 USD. Im Vorjahr hatten -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,79 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 29,46 Millionen USD ausgewiesen.
