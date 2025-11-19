Gesher I Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gesher I Acquisition A präsentierte in der am 17.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gesher I Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,060 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Gesher I Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 7,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,91 Prozent gesteigert.

