Gesher I Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gesher I Acquisition A hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Gesher I Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at