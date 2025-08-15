|
15.08.2025 23:59:39
Gespräch zwischen Trump und Putin läuft noch
ANCHORAGE (dpa-AFX) - Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin läuft nach Angaben des Weißen Hauses noch. Der Republikaner, US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff befinden sich weiterhin hinter verschlossenen Türen mit Putin und der russischen Delegation auf dem Militärstützpunkt in Anchorage, wie das Weiße Haus auf der Plattform X mit Stand 13.25 Uhr Ortszeit postete.
Journalisten, die sich auf dem Militärstützpunkt befinden, erwarteten außerdem, dass vor einer geplanten gemeinsamen Pressekonferenz noch ein erweitertes Treffen mit anderen Mitarbeitern stattfinden könnte./rin/DP/he
