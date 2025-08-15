15.08.2025 23:59:39

Gespräch zwischen Trump und Putin läuft noch

ANCHORAGE (dpa-AFX) - Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin läuft nach Angaben des Weißen Hauses noch. Der Republikaner, US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff befinden sich weiterhin hinter verschlossenen Türen mit Putin und der russischen Delegation auf dem Militärstützpunkt in Anchorage, wie das Weiße Haus auf der Plattform X mit Stand 13.25 Uhr Ortszeit postete.

Journalisten, die sich auf dem Militärstützpunkt befinden, erwarteten außerdem, dass vor einer geplanten gemeinsamen Pressekonferenz noch ein erweitertes Treffen mit anderen Mitarbeitern stattfinden könnte./rin/DP/he

Börse aktuell - Live Ticker

Gipfel von Trump und Putin: ATX zog vor dem Wochenende kräftig an -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich gespalten -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende kräftig zu, während der deutsche Aktienmarkt um die Nulllinie pendelte. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlicher Tendenz. Die asiatischen Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
