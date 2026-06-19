Energie Holdings Aktie

Energie Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064

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19.06.2026 17:57:10

Gespräche in Ankara: Reiche auf Energie- und Rohstoffmission in der Türkei

Für Ministerin Reiche ist die Türkei ein zentraler Wirtschaftspartner - eine Kooperation, die sie weiter ausbauen will. Auslöser sind die weltweiten Unsicherheiten nach der Schließung der Straße von Hormus. Im Fokus stehen Energie und Rohstoffe, kritische Fragen bleiben hingegen offen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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