BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
19.06.2026 18:55:02
Gespräche mit Betriebsrat: BMW stimmt Belegschaft auf Sparprogramm ein
Das schwächelnde China-Geschäft bremst BMW massiv aus. Für das laufende Jahr rechnet der bayerische Konzern mit weniger Gewinn als zunächst prognostiziert. Nun sollen die Kosten reduziert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
19.06.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
19.06.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
19.06.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 70 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
19.06.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
19.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.06.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.06.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)