BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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19.06.2026 18:55:02

Gespräche mit Betriebsrat: BMW stimmt Belegschaft auf Sparprogramm ein

Das schwächelnde China-Geschäft bremst BMW massiv aus. Für das laufende Jahr rechnet der bayerische Konzern mit weniger Gewinn als zunächst prognostiziert. Nun sollen die Kosten reduziert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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