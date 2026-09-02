UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
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02.09.2026 14:18:13
Gespräche mit Unicredit: Commerzbank will "Wertvernichtung" bei möglicher Übernahme verhindern
Die Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit befindet sich auf der Zielgeraden. Die Chefin des deutschen Geldhauses steht im direkten Austausch mit den Vertretern des italienischen Geldinstituts. Ihr Ziel: Es jetzt "tunlichst nicht vermasseln".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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