Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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23.04.2026 13:51:00

Gestiegene Nachfrage: Tesla will Personaldecke im Werk Brandenburg verstärken

Tesla-Chef Elon Musk will die Zahl der Beschäftigten im Tesla-Werk Grünheide erhöhen und begründet das mit gestiegener Nachfrage nach dem E-Auto Tesla Model Y.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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