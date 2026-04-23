Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
23.04.2026 13:51:00
Gestiegene Nachfrage: Tesla will Personaldecke im Werk Brandenburg verstärken
Tesla-Chef Elon Musk will die Zahl der Beschäftigten im Tesla-Werk Grünheide erhöhen und begründet das mit gestiegener Nachfrage nach dem E-Auto Tesla Model Y.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
24.04.26
|WDH/Musk: Tesla startet Robotaxi-Produktion (dpa-AFX)
|
24.04.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 145 Dollar (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Tesla-Aktie zeigt Schwäche: Darum bleibt Top-Analyst Dan Ives trotzdem optimistisch (finanzen.at)
|
23.04.26
|Tesla-Aktie trotzdem mit Abschiägen: E-Autobauer überzeugt bei Umsatz umd Ergebnis (finanzen.at)
|
23.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
23.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.04.26