Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.02.2026 10:00:00

Gesund aussehendes Haar beginnt mit deiner Kopfhaut: Schwarzkopf GLISS launcht mit Scalp Balance seine erste spezialisierte Pflegelinie für die Kopfhaut

Gesund aussehendes Haar beginnt mit deiner Kopfhaut: Die neue Schwarzkopf GLISS Scalp Balance Produktlinie mit Panthenol und Biotin ist speziell der Pflege der Kopfhaut gewidmet. Die innovative Serie bietet dabei eine ganzheitliche, mehrstufige Routine, die entwickelt wurde, um die Kopfhaut im Gleichgewicht zu halten und die Haarqualität von innen heraus zu verbessern. Deine Kopfhautroutine in nur drei Wochen1 .Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten