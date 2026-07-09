09.07.2026 08:48:38

Gesundheitsexperte zu Gang nach Karlsruhe: Klage für Rechte des Parlaments

BERLIN (dpa-AFX) - Dem Grünen-Gesundheitsexperten Janosch Dahmen geht es bei seinem Vorgehen gegen die von der Bundesregierung geplante Abstimmung über das Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge um ein gründliches Gesetzgebungsverfahren. "Ich klage in Karlsruhe nicht gegen eine politische Mehrheit und nicht für die Rechte der Opposition, sondern ich klage für die Rechte des Parlaments auf gute Gesetzgebung, gute, informierte, gründliche Beratungen", sagte Dahmen dem Sender WDR5.

Angesichts der weitreichenden Folgen des Gesetzes für Patienten und Personal sei ein gründliches Verfahren dringend geboten, betonte Dahmen. Dem Bundestag seien am Montagabend knapp 300 Seiten Gesetzesentwurf zugeleitet worden - das Gesetz sei dabei praktisch komplett neu geschrieben worden. "Da ist es wirklich im Detail, Paragraf für Paragraf, wichtig, mit Gründlichkeit zu arbeiten."

Es gehe nicht darum, das Gesetzgebungsverfahren auszubremsen, sagte Dahmen am Morgen auch im Deutschlandfunk. Wirkung würde das Gesetz ohnehin erst 2027 entfalten, unabhängig davon, ob es möglicherweise erst einige Wochen später beschlossen werde. Es gebe also genügend Zeit, innezuhalten und sich die Auswirkungen des Gesetzesentwurfs mit Sachverständigen anzuschauen.

Die Bundesregierung will das Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge noch vor der Sommerpause verabschieden. Der Opposition geht das angesichts der umfassenden Änderungen zu schnell, weshalb sie das Vorhaben juristisch stoppen will. Dahmen hatte dazu am Mittwoch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angerufen. Kurz darauf gab auch der Linke-Abgeordnete Ates Gürpinar einen solchen Schritt bekannt./trs/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor mögliicher Stabilisierung -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Nach den Vortagesverlusten könnte sich der heimische Markt stabilisieren. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich vorbörslich Gewinne ab. In Fernost zeigen sich die Märkte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen