Gesundheitsministerium: Zahl der Corona-Toten in Iran weiter gesunken

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Teheran die Zahl der Corona-Toten weiter gesunken. In den letzten 24 Stunden lag sie bei unter 50, sagte Ministeriumsprecher Kianusch Dschahanpur am Samstag. Zwar gab es im gleichen Zeitraum 1520 Neuinfizierte, aber die meisten von ihnen brauchten nicht in Krankenhäuser eingeliefert werden, so der Sprecher im Staatsfernsehen. Außerdem hätten bis jetzt mehr als 85 000 Patienten die Krankenhäuser als geheilt verlassen können.

Damit habe der Iran laut Dschahanpur in den letzten Wochen erneut in fast allen Provinzen weitere Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus verbucht. Kritisch sei die Lage nur in der südwestlichen Provinz Chusestan und in der Hauptstadt Teheran. Viele Experten im In- und Ausland zweifeln zwar an der Richtigkeit dieser Angaben, haben jedoch selbst auch nur spekulative Fallzahlen, die nicht verifizierbar sind.

Wegen der angeblichen Erfolge hat der Corona-Krisenstab in den letzten Tagen weitere Corona-Beschränkungen gelockert. Nun dürfen nach über zwei Monaten auch die Schönheits- und Friseursalons unter Beachtung bestimmter Hygienevorschriften ihre Arbeit wieder aufnehmen. Auch wurden in einigen Kleinstädten, die als "weiße Zone" und daher coronafrei eingestuft wurden, die Moscheen wieder eröffnet. In den Großstädten bleiben die jedoch weiterhin zu, das gleiche gilt für Schulen und Universitäten. Auch die Abschluss- sowie Aufnahmeprüfungen für die Universitäten sollen erst ab Mitte Juli stattfinden.

Das Corona-Virus hatte den Iran seit Ende Februar besonders hart getroffen. Laut Dschahanpur am Samstag starben bislang insgesamt über 6500 Menschen an den Folgen der Corona-Infektion, die Zahl der Infizierten betrage mehr als 105 000, von denen über 85 000 jedoch geheilt seien. Außerdem soll die Pandemie etwa 70 Prozent der iranischen Wirtschaft lahmgelegt haben./str/fmb/DP/nas