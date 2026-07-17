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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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17.07.2026 12:19:00
Gesundheitsreform: Wie teuer kommen Sie die Reformen zu stehen? Schreiben Sie uns!
Steuer, Krankenkasse, Rente, Minijobs: Die Reformen werden einige hart treffen, andere profitieren, unser Rechner zeigt Ihnen, was das konkret heißt. Wir würden gern wissen, was es für Ihr Leben bedeutet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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