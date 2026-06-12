Sonic Aktie
WKN: 893919 / ISIN: US8354511052
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12.06.2026 18:00:42
Get Ready to Play Final Fantasy 16, Sonic X Shadow Generations on PS Plus in June
Some major games are coming to PS Plus this month.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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