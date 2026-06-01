getBACK SA Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

getBACK SA Bearer hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 PLN, nach 0,120 PLN im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,07 Prozent auf 23,3 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at