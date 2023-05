Geteiltes Echo an US-Börse: First-Republic-Notverkauf gibt großen Banken Aufwind

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Die Übernahme der ins Straucheln geratenen Regionalbank First Republic durch den Marktführer JPMorgan hat auch anderen Großbanken ein Plus an der Börse beschert. Das Nachsehen hatten aber kleinere Geldinstitute. Und auch die unerwartet schwachen Konjunkturzahlen aus China hatten Einfluss auf das Handelsgeschehen.