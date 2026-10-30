Getein Biotech, A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Getein Biotech, A lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 264,8 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 245,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at