Getinge AB: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Getinge AB hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,19 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,19 Milliarden SEK – eine Minderung von 7,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,07 Milliarden SEK eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 8,29 SEK gegenüber 6,01 SEK je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 34,97 Milliarden SEK – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Getinge AB 34,76 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at