Getinge AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Getinge AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 2,64 SEK gegenüber 2,08 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 8,45 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at