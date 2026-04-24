Getinge Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Getinge Un hat am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Getinge Un 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Getinge Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 814,3 Millionen USD im Vergleich zu 779,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at