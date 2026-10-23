Getinge Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Getinge Un hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 USD, nach 0,220 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Getinge Un mit einem Umsatz von insgesamt 875,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 864,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,24 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at