Getinge Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Getinge Un veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,34 USD. Im letzten Jahr hatte Getinge Un einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,850 USD. Im Vorjahr waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Getinge Un 3,57 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at