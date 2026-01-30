|
30.01.2026 06:31:29
Getinge Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Getinge Un veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,34 USD. Im letzten Jahr hatte Getinge Un einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,850 USD. Im Vorjahr waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Getinge Un 3,57 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.