Getinge Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Getinge Un hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Getinge Un mit einem Umsatz von insgesamt 895,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 852,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at