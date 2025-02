gettex: Börse am Donnerstag: Der Dax und seine Grenzen - 13.02.2025

Manfred Schmid und Ulrich Kirstein behandeln in Börse am Donnerstag die Kappungsgrenze im Dax, die dazu führt, dass ein Unternehmen, das an der Börse besonders erfolgreich ist, von der Börse bestraft wird. Aktuelles Beispiel: SAP. Wäre aber ein Dax100, ein BigDax oder DickDax also, nicht wesentlich repräsentativer, um die Wirtschaft in Deutschland tatsächlich abzubilden? Zweifellos ist die Volatilität an den Märkten hoch. Manfred Schmid gibt Tipps, wie man sich auch in dieser Situation absichert.