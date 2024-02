gettex wird Fördermitglied im Zertifikate Forum Austria

Lars Reichel, Head of Issuer Relations bei gettex, dazu: "Einige unserer Partner - Direktbanken, Online-Broker, Neo-Broker wie scalable, finanzen.net zero, flatex - sind auch in Österreich sehr aktiv oder kommen, wie etwa DADAT und easybank, direkt aus Österreich, weshalb wir unsere Aktivitäten dort verstärken wollen. Wir haben den Eindruck, dass es ein sehr lebendiger und innovativer Markt ist und wir sind fest überzeugt, dass gettex exchange für Trader interessante und kostengünstige Chancen bietet." Frank Weingarts, der Vorstandsvorsitzende des ZFA, begrüßt das neue Mitglied: "Wir freuen uns sehr und werten diesen Zuwachs als Anerkennung für die Entwicklung des österreichischen Zertifikatemarktes."