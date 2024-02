gettex: Zulassung der Krypto-Spot-ETFs

Die Genehmigung für Bitcoin-Spot-ETFs durch die Börsenaufsicht SEC in den USA wurde am 10. Januar 2024 erteilt, und bereits am 11. Januar wurde mit dem Handel begonnen. Mit einem beeindruckenden Handelsvolumen von über 4 Mrd USD am ersten Handelstag zählt das zu den erfolgreichsten ETF-Listings. Wir haben 21Shares in Zürich befragt, welche Folgen hierzulande zu erwarten sind. Hier die Antworten von Oliver Schäfer, Head of Germany 21Shares:

Welche Folgen hat die Zulassung der Krypto-Spot-ETFs in den USA für die ETPs in Deutschland?

Es werden wahrscheinlich keine direkten rechtlichen (Produkt-)Auswirkungen zu erwarten sein, zumal es in Deutschland bereits seit einigen Jahren die Möglichkeit über transparente, regulierte ETPs für eine Investition in Krypto Assets gibt und die amerikanischen ETFs sich von den in Deutschland unter UCITS regulierten ETFs unterscheiden. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Zulassung der Bitcoin SPOT ETFs in den USA aber auch zu einer neuen, verstärkten Aufmerksamkeit vieler (institutioneller) Marktteilnehmer für die in Deutschland erhältlichen ETPs führen, was mittel- und langfristig zu weiteren Mittelzuflüssen, größerer Liquidität und Handelbarkeit, weiter rückläufigen Volatilitäten und last but not least damit auch rückläufigen Gesamtkosten führen dürfte.

Werden die amerikanischen ETFs bald auch in Deutschland handelbar sein?

Nein, die amerikanischen ETFs werden voraussichtlich nicht in Deutschland handelbar sein, da diese eine andere Funktionsweise, Ausgestaltung und auch rechtlich andere Bedeutung als z.B. die in Deutschland unter UCITS regulierten und bekannten ETFs aufweisen. Für Deutschland bspw. gibt es jedoch bereits seit einigen Jahren die Möglichkeit, ebenso einfach in ETPs (Exchange Traded Products) zu investieren, die sehr ähnlich gestaltet sind, ebenfalls reguliert und so einfach wie der Kauf einer Aktie über transparente, öffentliche Börsen gehandelt werden können.

Welche Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis werden erwartet?

Die Zulassung eines Spot-ETFs wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen haben. Sie ermöglicht es einer breiteren Gruppe von Investoren auch außerhalb von Europa, problemlos in Bitcoin zu investieren. Dies öffnet die Türen für weitere institutionelle Investoren, was die Akzeptanz und das Handelsvolumen von Bitcoin deutlich steigern könnte. Erwähnenswert ist hier sicherlich auch, dass der Bitcoin aktuell die einzige auf ca. 21 Mio. Stück absolut limitierte Assetklasse ist. Bei nun möglicherweise enorm steigender Nachfrage, die auf ein absolut begrenztes Angebot trifft, muss sich dies über den Preis regulieren.