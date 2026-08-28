Getty Copper: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Getty Copper präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Getty Copper ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at