Getty Images A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Getty Images A hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Getty Images A -0,010 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Getty Images A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 240,0 Millionen USD im Vergleich zu 240,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at