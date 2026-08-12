Getty Images A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Getty Images A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Getty Images A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at