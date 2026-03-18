Getty Images A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Getty Images A veröffentlichte am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Getty Images A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 247,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 282,3 Millionen USD ausgewiesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,500 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Getty Images A 0,100 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 981,29 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 939,29 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at