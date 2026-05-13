Getty Images A präsentierte Quartalsergebnisse

Getty Images A hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Getty Images A 226,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 224,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at